Meteo bizzarro di fine primavera, l'ultima domenica di maggio

Ultima domenica di maggio a Piè di Castello

TERMOLI. Previsioni meteo confermate per l'ultima domenica di maggio, in tarda primavera tranne domenica scorsa, non c'è stato un clima davvero idilliaco per godersi la stagione balneare. Ma tant'è. C'è chi comunque a maggio la spiaggia se l'è goduta.





Oggi temperature in calo di cinque gradi rispetto a ieri, con le massime passate da 26,2 gradi a 21,3, come rileva la stazione meteo di Difesa Grande dell'associazione "Il Mosaico". Vento moderato ma fastidioso per l'elioterapia e quindi arenile pressoché sgombro e ombrelloni rigorosamente chiusi. Fortunatamente, nonostante il versante centrale Adriatico è caratterizzato da rovesci, sulla costa molisana non dovrebbero esserci precipitazioni.





Un motivo per godersi la città in altri ambiti, nei locali e negozi (quelli aperti, ovviamente).

Ringraziamo Patrizia Roberti e Gianluca Polverigiani per i contributi video.

Galleria fotografica