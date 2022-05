Piazza Belgioioso e Palazzo Ducale torneranno a nuova vita a Petacciato

PETACCIATO. Una campagna elettorale contraddistinta da progetti e finanziamenti, quella della compagine uscente di “W Petacciato Viva”, col sindaco Roberto Di Pardo a scandire quasi quotidianamente alla comunità petacciatese i traguardi raggiunti in corso d’opera.

«Abbiamo risposto al bando del Pnrr Misura 1.4.1 e abbiamo ottenuto conferma di aver ricevuto un finanziamento di euro 79.922. I fondi rappresentano una grande opportunità per il Comune per aggiornare il sito istituzionale e rendere i servizi online più a misura di cittadino: verrà migliorato il rapporto con l’utenza tramite l’implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili secondo gli standard europei».

Grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale e di Marco Manes, candidiamo alla Misura M4 un progetto ambizioso: asilo nido avente le seguenti caratteristiche: 35 posti (di cui 9 lattanti), 535 mq di superficie, per 1.278.000 euro. Siamo fiduciosi sul finanziamento in quanto i fondi della misura in oggetto sono davvero tanti per le regioni del sud e le candidature non sono tantissime. Si lavora fino all’ultimo minuto per cercare di cogliere tutte le opportunità che il Pnrr offre».

Infine, «con il finanziamento ottenuto di 2 milioni di euro, anche piazza Belgioioso e il Palazzo Ducale torneranno a nuova vita».

