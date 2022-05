Anche il Consiglio di Stato rigetta l'istanza di sospensiva, servizio idrico resta ad Acea

TERMOLI. Non riesce a “sfondare” la linea della giustizia amministrativa la richiesta promossa dalla società Fma Opere e Acquedotti Sud S.r.l. (Florio Group) riguardo l’affidamento della gestione idrica all’Acea Spa da parte del Comune di Termoli. Una vertenza annosa, che dal dicembre scorso, dopo la sentenza del Tar Molise che ha dato ragione alla compagine pugliese, annullando una serie di atti precedenti, si vive a colpi di ricorsi su istanze cautelari, sia in primo che secondo grado. Tuttavia, la conferma della gestione del servizio idrico integrato, rinnovata col project financing per la delocalizzazione del depuratore, non trova pace. I giudici di Palazzo Spada, nella sentenza pubblicata due giorni fa, hanno confermato il diniego alla sospensiva già decretato dai giudici molisani.

Relatore nella camera di consiglio di giovedì 26 maggio è stato il consigliere Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati De Filippis, Ruta ed Elefante. «Considerato che non appare sussistere, nelle more della definizione della controversia nel merito, un pregiudizio grave ed irreparabile, vertendosi in materia di affidamento di un servizio, di per sé suscettibile di prospettico subentro, e dovendosi previlegiare, nel bilanciamento degli opposti interessi proprio della fase cautelare, la continuità nella gestione del servizio idrico integrato; ritenuto che le spese di fase possano essere compensate tra le parti costituite; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l'appello. Spese di fase compensate».