Tradizione marittima, l'esperienza del capitano Antonio Augelli a Civitavecchia

TERMOLI. La tradizione marittima di Termoli non tradisce mai, lo dimostra la professionalità del capitano Antonio Augelli, 48enne termolese, che lavora nel porto di Civitavecchia e che alcuni giorni fa ha vissuto un momento esaltante.

«Sotto l’occhio vigile e il coordinamento della Guardia Costiera, ha attraccato per la prima volta nel porto di Civitavecchia la nave portacontainer Msc Tomoko, la più grande mai ormeggiata nello scalo marittimo laziale. La lunghezza è di 332 metri mentre la capacità di carico risulta pari a 8.400 Teu», ha riferito la stampa specializzata.

Augelli ha preso parte a questa operazione notevole per il porto e di prestigio, e professionalità che nessun porto dell’adriatico, tranne forse solo Venezia, ha mai vissuto.

Antonio Augelli dopo aver conseguito il diploma per capitani al Nautico di Termoli nel 1993 ha effettuato un lungo periodo di navigazione oceanica su petroliere con la Società di Armamento D’Alesio di Livorno da Allievo Ufficiale fino a 1° Ufficiale di Coperta.

Successivamente, nel 2005 è risultato vincitore del concorso di pilota del porto di Civitavecchia ed oggi è in servizio.

A darne notizia è l’agente marittimo Antonio Fusco, che coglie lo spunto per evidenziare la differente sorte dei due scali, operando un parallelo tra Termoli e Civitavecchia.

«Io ho fatto il militare da bersagliere a Civitavecchia nel 1971 e quasi tutte le sere in libera uscita scendevo in città e andavo sempre in porto che era come quello di Termoli, con pescherecci e due traghetti vecchi che facevano la linea per la Sardegna. Così mi sentivo a casa. Oggi Civitavecchia è il porto di Roma mentre noi non siamo nemmeno il porto del Molise. Siamo il porto delle Tremiti, sicuramente un fatto positivo ma senza nessuna prospettiva (20 anni fa per le Tremiti a Termoli c’erano 4 compagnie di navigazione che gestivano 4 traghetti). Ma il porto dov’è? E’ vero che si è allargato e ordinato ma i problemi sono ancora e sempre gli stessi: le buche sulle banchine, demolizione di biglietterie da sostituire con una stazione marittima che dopo un anno passato non è stata ancora realizzata (nuova stazione trattasi di quattro casotti di legno e un bagno pubblico per i turisti), rifiuti detti immondizia mista di ogni tipo che trovasi in ogni angolo del sorgitore, distributori di combustibili con un bar sulla destra e un ristorante sulla sinistra a pochi metri, oltre naturalmente all’aspetto commerciale, che è la funzione principale per la quale un porto esiste, che non crea economia e sviluppo del porto a causa degli spazi (banchine) sottratti a quelle attività marittime alle quali la funzione del porto deve rispondere».