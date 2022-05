Vertenza concessioni balneari, Sib convoca d'urgenza lo stato maggiore

TERMOLI. Organizzazioni di categoria balneari in trincea contro il voto del ddl concorrenza al Senato: «Ho convocato per oggi, lunedì 30 maggio la giunta nazionale del Sib-Confcommercio, allargata a tutti i presidenti regionali, per la valutazione del provvedimento sulle concessioni demaniali marittime proposto dal governo e approvato dalla X commissione del Senato». Lo annuncia Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari aderente a Fipe-Confcommercio. «All’ordine del giorno della riunione vi è la decisione sulle conseguenti iniziative sindacali, anche eclatanti, per difendere il lavoro e la sopravvivenza di 30.000 imprese balneari italiane.

Martedì 31 maggio alle ore 19 si terrà inoltre un’assemblea straordinaria di tutti i dirigenti territoriali, regionali, provinciali e comunali del Sib, aperta anche agli associati. «Il periodo di lavoro, la necessità della più ampia partecipazione e la tempistica imposta dalla straordinarietà della situazione impongono che l’assemblea si svolga online», conclude Capacchione, notizia riferita sul portale specializzato Mondobalneare.com. Poi, sempre Capacchione, con una nota ufficiale dichiara «Delusione e sconcerto per un provvedimento che resta profondamente sbagliato e inaccettabile». «Ignorate completamente le richieste delle organizzazioni sindacali, inascoltate le considerazioni delle Regioni e dei Comuni, le uniche Istituzioni competenti in materia che saranno chiamate ad applicare disposizioni ‘confuse e pasticciate’. Nessuno dei 226 subemendamenti presentati da ogni Forza parlamentare è stato preso in considerazione o, almeno, discusso - ha continuato Capacchione. Riuniremo a breve i nostri organismi dirigenti per valutare la situazione ed adottare le iniziative da intraprendere».

Sempre oggi, alle ore 17, l’associazione Confimprese demaniali organizza a Lecce la propria assemblea nazionale aperta a tutti gli imprenditori balneari e trasmessa anche in streaming online. «L’incontro serve a dare un forte segnale alla liquidazione forzata voluta dal ddl concorrenza, contro le famiglie balneari italiane», spiega il presidente di Confimprese demaniali Mauro Della Valle. «L’assemblea deciderà su iniziative e azioni che non escludono manifestazioni in piazza, azioni risarcitorie, campagne di informazione per coinvolgere e raccontare al popolo italiano la più colossale cessione dell’identità nazionale, del patrimonio demaniale italiano, della storia del turismo demaniale, dei confini dello Stato, a favore delle associazioni criminali o, bene che vada, a favore delle multinazionali». Conclude Della Valle: «Confimprese demaniali invita tutti i balneari d’Italia a reagire immediatamente per respingere al mittente il grosso colpo emotivo. Adesso uniamoci, è il momento della lucidità e dell’essere una volta per tutte sotto la stessa bandiera, quella che per tanti anni abbiamo amato, rispettato e che improvvisamente qualcuno vorrebbe cedere a un invasore».