Arrivano le cartoline di Stefano Leone

TERMOLI. Può una foto essere un’impronta di promozione di un territorio? La risposta è sì, per una serie di motivi: la magia di un’immagine non mostra solo le emozioni di chi la scatta, ma suscita un turbinio di sensazioni anche in chi la guarda che, attraverso quel soggetto, si innamora di quel soggetto o di quel luogo.

È questo ciò che fa il camaleontico artista, perché chiamarlo in altro modo sarebbe riduttivo, Stefano Leone che, attraverso le sue fotografia non regala solo emozioni, ma pezzi di vita in grado di ricostruire il puzzle della storia non solo termolese e molisana, ma anche italiana.

Proprio nel giorno del suo 52esimo compleanno, di cui teniamo a sottolinearne l’importanza non solo per l’amicizia che ci lega ma soprattutto per la figura che rappresenta, Stefano Leone ha deciso di fare un regalo a tutti i termolesi e molisani: una nuova iniziativa del creativo molisano dal titolo ‘Voglia d’Italia, voglia di Termoli, Termoli in blu, Termoli in voga’.

Si tratta di cartoline in serie limitata attinenti la città di Termoli e tutta la penisola italiana che verranno distribuite a partire da giugno e poi ogni mese fino a Natale 2022 e di cui TermoliOnline, grazie a Stefano Leone, vi offre un’anteprima a distanza di pochi giorni dal lancio ufficiale.

Le altre verranno anticipare progressivamente dal nostro sito. Abbiamo chiesto all'editore Leone il perché della validità del mezzo cartaceo, ecco la sua risposta: "Le immagini sono istanti e momenti da cristallizzare. Non basta la rete, internet, è necessario la stampa per apprezzare l'attualità e il valore del divenire dell'esistenza e della potenza del Creato".

