Raccolta beni umanitari per l’Ucraina

PETACCIATO. Prosegue nella giornata del 2 giugno p.v. la raccolta di beni per l’Ucraina organizzata dalla maestra Justyna Glowacka, docente di Religione Cattolica presso le scuole del nostro territorio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato.

Dopo l’ottima riuscita della prima raccolta, effettuata dall’Associazione Apolonia, che ha consentito di inviare un grande carico di beni direttamente in Ucraina presso un orfanotrofio e altri centri di accoglienza, quest’altra raccolta sarà indirizzata ai frati francescani di Wroclaw (Breslavia), in Polonia, che provvederanno a smistare tutto il raccolto attraverso i loro conventi in territorio ucraino e presso la popolazione civile a cui prestano assistenza.

Per chiunque voglia partecipare, nella giornata del 2 giugno saranno aperti i locali della Chiesa del Carmelo (a Termoli) e la Casa Canonica (a San Giacomo degli Schiavoni) dalle ore 15 alle ore 18.

Nella locandina allegata, l’elenco dei beni oggetto della raccolta.

Si ringrazia il Dirigente Scolastico dell’I.C.di Petacciato, Giovanna Lattanzi, i genitori e gli alunni delle scuole che hanno contribuito con i loro gesti di solidarietà, i parroci Don Gianfranco e Don Alessandro che hanno messo a disposizione i loro locali parrocchiali e tutti i volontari che dedicano il loro tempo per questo fine umanitario.

Nelle foto, i contributi dei bambini con le loro piccole mani desiderose di costruire un mondo di pace.





Galleria fotografica