Innovare per crescere, corso formativo

CAMPOBASSO. La Regione Molise, che collabora con l'Agenzia ICE nella promozione del PES II, segnala alle PMI, ai Consorzi e alle Reti di impresa il ciclo di attività formative "Innovare per crescere - Abruzzo e Molise".

Si tratta di un'opportunità di accrescimento del business e della competitività sui mercati esteri.

Il corso è gratuito e si svolgerà in modalità mista: due appuntamenti in presenza, tre in webinar.

Informazioni e iscrizione: https://www.ice.it/it/innovare-crescere-abruzzo-e-molise