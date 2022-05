Il questore Conticchio saluta il Molise, «Realtà sociale ancora integra»

La conferenza stampa del questore Giancarlo Conticchio

CAMPOBASSO. Conferenza di commiato per il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, vertice della Polizia di Stato nel territorio provinciale, che da domani, primo giugno, lascerà il capoluogo per la città di Salerno dopo la nomina da parte del capo della Polizia Lamberto Giannini.

In vista della sua imminente partenza ha sentito il dovere di salutare i cittadini di Campobasso e provincia. Due anni intensi, trascorsi soprattutto nell'affrontare l’emergenza pandemica a cui tutti erano impreparati.

Ha trovato una realtà sana, integra e perfetta sotto il profilo sociale. Unico allarme i fatti riconducibili alla baby gang del capoluogo, ma anche in questo caso la risposta dello Stato è stata immediata.

Il questore ha tenuto a sottolineare anche la sicurezza della provincia di Campobasso, dove le attività commerciali sono libere di operare in tutta tranquillità, ma l'attenzione è massima anche rispetto ai fondi europei che arriveranno in regione e al loro utilizzo. Poi un passaggio sull’attività svolta, dal contrasto all'uso e abuso di stupefacenti passando per la chiusura di alcuni locali pubblici per garantire la sicurezza dei cittadini. Va ricordato anche che Campobasso è stata la prima provincia italiana ad adottare e attuare il decreto Willy, così chiamato in ricordo del giovane ucciso a Colleferro.

Infine i ringraziamenti al prefetto Cappetta per la sua costante azione di coordinamento, a tutte le forze dell’ordine con cui non si è mai verificato nessun attrito, al procuratore D'Angelo e alla dottoressa Ginefra. Nei saluti finali l’invito alla cittadinanza ad essere partecipe e a segnalare ogni violazione delle norme e agli uomini e alle donne della polizia a dare il meglio di sé.