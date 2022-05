"Stop Bullism and Cyberbullism and Drugs Addiction"

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà nella sala consiliare di Montenero di Bisaccia l'incontro "Stop Bullism and Cyberbullism and Drugs Addiction" a partire dalle ore 9.30. L'incontro, organizzato dall'Istituto omnicomprensivo, vuole fare il punto sulle strategie per fermare il bullismo e la dipendenza dalle droghe, con un ampio approfondimento con esperti del settore.

Intervengono Patrizia Ancora (Dirigente Istituto omnicomprensivo di Montenero), la sindaca Simona Contucci, Tania Travaglini (assessore alle Politiche sociali), Debora Ruberto e Luana Cavicchio (psicologhe comunità Red), Mario Vitarelli (Polizia postale Campobasso), Isabella De Asmundis (docente di Diritto e vice procuratore onorario ad Avellino). Il ruolo di moderatore è affidato a Teresio Di Pietro e la segreteria organizzativa è composta da: Isabella De Asmundis, Liliana D'Angelo, Antonio Abbondandolo, Franco Budano, Teresio Di Pietro, Laura D'Angelo.

Presente anche un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri del comando compagnia di Termoli, per un focus sulla prevenzione dalla dipendenza dalle droghe.

Galleria fotografica