Borghi numerosi e con tanto da offrire: il tesoro del Molise

MOLISE. I borghi della 20^ regione sono numerosi ed hanno tantissimo da offrire. L’Italia dei borghi (quella del Molise in particolare) è un giacimento di cultura e di saperi ed una miniera aperta al nuovo. L’emergenza della pandemia ha causato una rinascita del turismo che ha visto gli agglomerati minimi in cima alla lista delle mete più gettonate per le vacanze. Sempre più Italiani hanno optato per le partenze nei centri minimi, alla riscoperta di tradizioni, cultura, arte e storia locale; cosicché il recupero delle aree interne è entrato a far parte di una strategia.

Oggi si pensa ad un borgo pure come ad un luogo dove vivere, ripopolando quelli molisani previa la ricreazione di competenze quali la gestione forestale, l'agricoltura di qualità e di prossimità, la conservazione del paesaggio. Queste le prime 'professioni' suggerite a cui si aggiungono il turismo sostenibile ed il lavoro a distanza. Per raggiungere tali obiettivi, la Regione dovrebbe almeno “sistemare” gli accessi alle vie telematiche avanzate. Ad esse va aggiunto un ammodernamento della rete dei trasporti da non concepire come asfalto ma come competitività del trasporto pubblico con quello privato attraverso un massiccio utilizzo delle tecnologie. La concentrazione maggiore di arrivi potrebbe aversi proprio sull’Appennino a cavallo tra Lazio, Abruzzo e Molise dove un salto ragionato potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

Qui tanti agglomerati sono semplici da vivere, semplicemente definendo un processo preciso, tale che riesca ben noto per chi viene sapere cosa si perde ed immaginare cosa si può trovare. I borghi della 20^ regione sono numerosi ed hanno tantissimo da offrire: cultura, tradizione, panorami naturali mozzafiato, arte, storia, monumenti da visitare ed una cucina ricca e originale. Le prenotazioni possono essere agevolate da una serie di motivazioni: 1) la possibilità di trascorrere una vacanza in un territorio poco affollato (e ciò può essere anche un vantaggio in un periodo in cui il Coronavirus è ancora presente); 2) la struttura del borgo può anche garantire di passare dei giorni in totale 'relax', a contatto con una realtà naturale distante dallo 'stress' cittadino e lontana dalla vita abitudinaria; 3) talune mete presentano la possibilità di conoscere una tradizione artigianale che ha tanto da offrire e da insegnare; 4) i visitatori possono anche cimentarsi in attività manuali che non hanno mai provato prima (ceramica, pittura, ricamo, intagli del legno o ulteriori tipologie). Un altro motivo che può spingere a scegliere il Molise dei borghi per le vacanze è il fatto di potere attingere a panorami naturali che possono essere marini, collinari o pianeggianti, garantendo esperienze uniche (passeggiate nei boschi, svolgimento di attività sportive particolari ...). Insomma la lista della bellezza che puoi trovare in questi borghi concreta una serie infinita di numeri naturali. I borghi si sono spopolati, ma quelli rimasti non si sono mai arresi alla tempesta del tempo che porta via con sé persone e ricordi. Molti paesi hanno cercato di preservare la propria identità attraverso la cultura facendone il loro migliore attrattore che non conoscerà mai l’usura della ciclicità e delle cose già fatte.

Ma non basta, perché i borghi si salvano quando la Regione promuova e sostenga qualità ed eccellenze del territorio, creando opportunità per il miglioramento sociale ed economico, agevolando la rigenerazione urbana a medio/lungo termine con un approccio progettuale innovativo orientato alla sostenibilità attraverso l’impiego delle nuove tecnologie. I borghi d’Italia rappresentano non solo la storia e l’identità del Paese. Ne sono l’essenza e la linfa diffusa su tutto il territorio, sono un patrimonio di cultura, arte e storia. Tenerli vivi significa preservare questo patrimonio e quel museo diffuso che è il valore aggiunto della nostra offerta turistica. I paesi pretendono un’immaginazione rotonda che è quella capace di far vedere quanta bellezza c’è nell’arte di osservare e di ascoltare un suono in grado di infiammare il cuore. Ma i borghi possono essere anche dinamici: l’approccio è individuale. Il mondo è così ben collegato che continuare a dire che i paesi “sono lontano da tutto e sono lenti” è ormai un cliché che non corrisponde più alla realtà.

Claudio de Luca