Carenza di personale nella sanità pubblica molisana, scatta lo stato di agitazione

CAMPOBASSO. Pugno duro delle parti sociali sulla sanità pubblica molisana. Con una nota inviata ai vertici di struttura commissariale e Asrem, nonché al prefetto di Campobasso, le sei sigle di settore, hanno proclamato lo stato di agitazione per carenza di personale, comunicando l'avvio delle procedure di raffreddamento del conflitto sindacale, come disciplinato dalla legge 146/90.

«La tutela della salute dei cittadini si misura attraverso la qualità e la quantità delle prestazioni erogate da un numero di professionisti adeguato a standard di riferimento nazionali. Invece nelle nostre unità operative ospedaliere e territoriali, nelle sale operatorie, nei pronto soccorso, nei reparti di degenza dei nostri ospedali e nelle postazioni del 118 non vi è personale sufficiente per garantire la copertura dei turni h 24. Questo accade sempre più frequentemente, tant’è che le scriventi organizzazioni sindacali più volte hanno sollecitato la direzione strategica dell’Asrem e il Commissario alla sanità a trovare soluzioni adeguate a scongiurare il blocco di prestazioni sanitarie essenziali e non procrastinabili. A nulla sono servite i nostri appelli, per questo si chiede l’intervento autorevole della prefettura al fine di scongiurare il blocco delle attività ordinarie in prossimità di un eventuale sciopero generale».

Una presa di posizione a firma di Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Fsi-Usae e Nursing-Up.