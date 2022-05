Approvato al Senato il "ddl concorrenza", Sib in assemblea straordinaria

TERMOLI. Approvato a Palazzo Madama il disegno di legge sulla concorrenza, incentrato soprattutto sulle concessioni balneari, per quanto attiene le polemiche politiche delle ultime settimane. L'aula del Senato ha licenziato il testo con 180 voti favorevoli, 26 contrari e un astenuto. È il primo via libera. Ora passerà alla Camera, dopo un iter iniziato a dicembre e un pressing anche del premier Mario Draghi per sbloccarlo e mettere un primo punto fermo. A causa la vastità dei temi affrontati nel provvedimento, le Camere hanno deciso di suddividersi il lavoro in modo coordinato, secondo un piano del ministro Federico D'Incà. Perciò, l'approvazione alla Camera è prevista a inizio luglio e, dopo ulteriori modifiche, l'ok definitivo è atteso al Senato entro fine luglio. Testo che in commissione è stato modifica, da 32 a 36 articoli. Rinviati a Montecitorio in seconda lettura le questioni dei taxi e Ncc, dei trasporti pubblici locali, delle infrastrutture digitali. Dopo si dovranno varare i decreti delegati entro la fine dell'anno.

Il Sib-Confcommercio, dopo la riunione della Giunta nazionale di ieri sera, estesa ai presidenti regionale, oggi vivrà l'assemblea straordinaria di tutti i dirigenti territoriali, regionali, provinciali e comunali, aperta anche agli associati, dalle ore 19.

«Il periodo di lavoro, la necessità della più ampia partecipazione e la tempistica imposta dalla straordinarietà della situazione impongono che la stessa si svolga on line», l'invito del presidente nazionale Antonio Capacchione.