Cade mentre pulisce i vetri, ferito 70enne di Trivento

TRIVENTO. Un uomo di 70 anni di Trivento è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente domestico. Intorno alle 19 di ieri sera è caduto da un’altezza di quattro metri mentre era intento alla pulizia dei vetri di un balcone posto al primo piano della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitati del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato d’urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Al nosocomio del capoluogo gli sono state riscontrate gravi lesioni al midollo e, pertanto, è stato necessario il trasferimento in un centro specializzato. L’uomo al momento si trova ancora in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Trivento che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A far perdere l’equilibrio al 70enne potrebbe essere stato un capogiro.