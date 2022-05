Campomarino investe sul fururo: sì al progetto di asilo nido con fondi Pnrr

CAMPOMARINO. Nella seduta di giunta comunale dello scorso 30 maggio, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un asilo nido in località Nuova Cliternia. La proposta progettuale è inserita nella MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca Componente 1.1 - Piano per Asili nido e scuola dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza P.N.R.R.

Il progetto candidato, se finanziato, consterà di importo complessivo di realizzazione pari a 1.363.120,00 euro

L’amministrazione comunale ritiene che la realizzazione di questo uovo plesso scolastico sia di prioritaria importanza per la riqualificazione delle aree periferiche di Campomarino e nel garantire uno sviluppo armonico della qualità dei servizi da offrire al cittadino. Tale iniziativa si collega direttamente alla candidatura, precedentemente approvata con D.G.C. n. 15 dello scorso 23 febbraio, la quale prevede il progetto di fattibilità tecnico economica di una palestra tipo A1 ICS a servizio dell’endificio scolastico “JACOVITTI”, per un valore totale di 590.900,00 euro e sempre in ambito di fondi P.N.R.R. Così come della approvazione del progetto definitivo dell’adeguamento anti-sismico dell’edificio scolastico “JACOVITTI”, sempre di contrada Nuova Cliternia, con D.G.C. n.48 del 28 aprile.

L'amministrazione non può che auspicare una rapida realizzazione delle proposte progettuali citate e nel frattempo continua a lavorare con determinazione per il reperimento di fondi da destinare allo sviluppo del territorio, perché l'obiettivo primario è investire sul futuro di questa comunità.