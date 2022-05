Non autosufficienza e famiglie vulnerabili, Larino pubblica graduatoria beneficiari

LARINO. E’ stata pubblicata ieri sul sito del Comune Capofila di Larino https://www.comune.larino.cb.it/hh/index.php la graduatoria definitiva dei beneficiari e degli idonei ma non beneficiari dei servizi e degli interventi a valere sul programma attuativo FNA 2020 linea di intervento lettera A. Con il budget a disposizione è stato soddisfatto il 60% degli aventi diritto per un ammontare complessivo di € 247.732,61 a fronte di quarantadue beneficiari del contributo economico mensile di € 400,00 in favore del caregiver e sei destinatari del servizio di assistenza domiciliare.

Tuttavia, il responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, Eloisa Arcano, fa sapere che il numero dei beneficiari è destinato a salire, perchè grazie all’intervenuta disponibilità delle economie maturate con il precedente programma e delle risorse aggiuntive derivanti dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare sarà possibile a breve procedere allo scorrimento della graduatoria.





Rimanendo nell’ambito degli interventi destinati alle persone con disabilità, la scorsa settimana l’Ambito ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione al servizio di sostegno socio educativo scolastico per il prossimo a.s. 2022/2023, finalizzato a garantire i previsti interventi della legge 104/1992 per il sostegno all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap delle scuole di ogni ordine e grado.





Sempre la settimana scorsa sul sito del comune capofila è stato pubblicato l’ulteriore Avviso per l’individuazione delle famiglie cosiddette vulnerabili destinatarie degli interventi di assistenza domiciliare educativa e di sostegno alla genitorialità responsabile per il periodo 1^settembre 2022 – 31 luglio 2023.





Intanto, concluse le procedure di selezione per l’individuazione dell’ETS partner, l’Ambito Sociale di Larino si accinge a tenere i primi tavoli di co-progettazione con tutti i soggetti della rete formale ed informale del territorio a vario titolo coinvolti (Scuole, Consultorio, FF.OO. Associazioni culturali e sportive etc.) per la definizione del progetto definitivo di dettaglio delle due seguenti linee di attività ammesse al finanziamento a valere sulla Missione 5 Componente 2 sottocomponente 1 del PNRR di cui l’ambito di Larino sarà soggetto attuatore per gli altri ATS regionali

in forma associata con il solo ATS di Termoli, la linea di attività sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” – dotazione finanziaria prevista per il triennio € 211.500,00.

in forma associata con tutti gli altri ATS Regionali (Termoli, Campobasso, Isernia, Riccia-Bojano, Agnone e Venafro), la linea di attività sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” - dotazione finanziaria prevista per il triennio € 210.000,00.

Dal prossimo primo luglio l’Ambito frentano si appresta ad annoverare nella propria offerta territoriale, anche il servizio del Pronto Intervento Sociale per far fronte alle emergenze ed urgenze sociali mediante l’attivazione di una Centrale operativa H24. Detto servizio, finanziato dal PON Inclusione FSE 2014-2020 nell’ambito dell’iniziativa React-EU Avviso 1/2021 PrInS, è stato da poco riconosciuto dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023 Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali che ogni ambito dovrà garantire. Anche questo servizio, come quelli innanzi detti, finanziati dal PNRR , richiede un modello di governance multilivello, incentrato su una forte integrazione nel contesto sociale di riferimento di natura inter-professionale, inter-organizzativa e inter-istituzionale tra servizi diversi con l’obiettivo concreto di costruire sinergie e collaborazioni con le reti formali e informali del territorio, e consolidare nuove pratiche e modelli di approccio e risposta multidisciplinare alla multifattorialità dei bisogni. Per dette ragioni, si è ritenuto opportuno ricorrere all’istituto della co-progettazione, disciplinato all’art. 55 del Codice del Terzo Settore, anziché a quello dell’appalto di servizi.





A breve, inoltre, sarà pubblicato il primo rapporto analitico sui nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza residenti nei Comuni dell’ATS, utile a capire il fenomeno della povertà nel nostro tessuto locale.