Pillole su sicurezza e prevenzione: videoterminali

Istruzioni per l'uso mar 31 maggio 2022

TERMOLI. In questa “pillola” parleremo di “videoterminali e sicurezza”:

Videoterminale (VDT), ecco subito un altro termine “nuovo” che non abbiamo trovato nelle due puntate precedenti sulle definizioni.

Anche in questo caso il D.lgs. 81/08 ci viene in aiuto dandoci la definizione tecnica:

Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Dobbiamo anche comprendere cosa si intende per posto di lavoro al videoterminale (VDT):

L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Chi sono i lavoratori addetti al videoterminale?

I lavoratori che utilizzano attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali di media.

Quando siamo in presenza di lavoro al videoterminale, ci troviamo difronte ad un tipo di attività da cui derivano rischi specifici e che, perciò, viene normata e disciplinata dal D.lgs. 81/08 e dall'Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).

I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, siano essi uffici, dove il videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro, che ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni di comando, gestione dei quantitativi e dei flussi, controllo dell’organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione.

Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi legati al vero e proprio VDT sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Vediamo quali sono i principali rischi correlati alla postazione di lavoro VDT:

rischi occhi e vista;

rischi derivanti da problemi posturali;

rischi derivanti dall'affaticamento fisico o mentale;

rischi derivanti dalle condizioni ergonomiche;

rischi derivanti dalle condizioni di igiene ambientale.

Il rischio dovuto al VDT è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi presenti nell’ambiente lavorativo.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

