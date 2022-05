Pompieropoli, studenti termolesi a lezione dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Dalle ore 9 alle ore 12, in Piazza Vittorio Veneto, gli alunni delle classi prime e terze della Scuola Primaria Principe di Piemonte, accompagnati dai docenti in servizio, hanno partecipato alla manifestazione Pompieropoli.

Pompieropoli è una manifestazione a scopo divulgativo con le finalità di educare i bambini alla prevenzione in modo ludico, organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, in collaborazione con personale operativo del locale Distaccamento del Vigili del Fuoco di Termoli.Sono stati studiati per questo evento proprio a scopo ludico per poter permettere ai piccoli partecipanti, di seguire il percorso in assoluta sicurezza.

Nel tracciato ludico preparato con sapienza ed esperienza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza toccando con mano le diversità che possono presentarsi in momenti particolari del loro percorso di vita. Abbiamo potuto notare che gli alunni si sono divertiti molto, soprattutto quelli delle prime classi, poi la figura del Pompiere, nell’immaginario dei bambini, è quello che viene come una sorte di Supereroe che salva le persone che sono in serio pericolo di vita, quindi un eroe positivo, tant’è che se chiediamo loro cosa vorresti fare da grande molte volte non ci rispondono il classico dottore o ingegnere oppure avvocato, ma spesso rientra anche la figura del Vigile del Fuoco o Pompiere che dir si voglia, ecco perché oggi anche le scuole creano questo tipo di eventi per far conoscere anche un’attività pericolosa si ma carica anche molto di umanità verso il prossimo loro e non è solo un modo di dire sono sempre i primi e prontissimi a buttarsi con coraggio in mezzo al fuoco , sotto le macerie se hanno la sola sensazione che s’intraveda la possibilità di salvare una vita umane ma anche animale. W i Pompieri e W eventi come Pompieropoli.





