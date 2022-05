«Ha fallito», Movimento 5 Stelle chiede la revoca dell'incarico a Florenzano

CAMPOBASSO. Braccio di ferro sempre più tosto sulla sanità pubblica nel Molise. il Movimento 5 Stelle ha reso noto di aver appena depositato in Consiglio regionale una nuova proposta che mira a rimuovere il direttore generale Asrem Oreste Florenzano.

«Non è la prima volta che chiediamo al presidente Toma e a tutte le forze politiche un atto di coraggio e responsabilità nei confronti dei cittadini molisani.

Un atto basato sul progressivo e inarrestabile smantellamento dei servizi sanitari nel settore pubblico; sul fallito tentativo di risolvere la carenza di personale; sul mancato raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza, quindi sull’incapacità di programmare e gestire finanche l’ordinario.

Intanto i molisani continuano a soffrire gli aumenti di Irpef e Irap dovuti al fallimento degli obiettivi posti dai programmi operativi sanitari, mentre interi reparti restano a rischio chiusura, pensiamo solo agli ultimi casi di Pediatria, Neonatologia ed Emodinamica tra gli ospedali di Isernia e Termoli.

La nostra proposta è quindi anche un appello ad ogni singolo consigliere regionale: bisogna superare le visioni di parte e porre fine alla gestione Florenzano, semplicemente perché inadeguata ad affrontare i problemi della nostra sanità.

È il modo migliore per raccogliere le preoccupazioni dei cittadini, per dare risposta ai sindaci e per rispondere alle richieste di sindacati e operatori sanitari. La questione sarà trattata durante la prossima riunione di Consiglio: ridiamo ai molisani il sacrosanto diritto ad una sanità efficiente».

Galleria fotografica