Delocalizzazione del depuratore, aggiudicazione definitiva all'Acea

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli, col dirigente Gianfranco Bove, ha definitivamente aggiudicato al Rti con Acea Molise i lavori afferenti il servizio idrico integrato, compresa l’attesissima delocalizzazione del depuratore attualmente al porto di Termoli. Acea ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 61,20/100 e ha offerto il ribasso percentuale dello 0,1% sull’importo posto a base di gara, corrispondente quindi ad un importo di aggiudicazione pari a euro 9.585.316,03 (di cui euro 910.027,29 per oneri di sicurezza) oltre Iva, in qualità di operatore singolo in avvalimento con le imprese “Technologies for Water Services S.p.A”, con sede in Desenzano del Garda e “Cesit S.r.l.”, con sede in Roma. Sono stati verificati con esito favorevole, i documenti di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria e delle imprese ausiliarie; sono stati effettuati i controlli tramite Avcpass in merito alla veridicità delle autodichiarazioni per assenza di cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. L’esecuzione degli “Interventi a tutela del territorio e delle acque e per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli” e la gestione del servizio idrico integrato di Termoli, vengono aggiudicati per il periodo strettamente necessario all’Egam per l’individuazione del gestore unico del servizio idrico di ambito regionale. Il presente appalto prevede l’esecuzione dei lavori prospettati nel progetto proposto e la gestione del servizio idrico integrato di Termoli per una durata massima di anni quindici e comunque sino al subentro del gestore unico di ambito individuato dall’Egam.

Il project financing prevede il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio di Termoli e del servizio idrico integrato comunale, attraverso l’esecuzione, nell’arco temporale di 15 anni, attraverso diversi interventi nel comparto idrico, fognario e depurativo. Quello più rilevante è l’adeguamento tecnico del depuratore di Pantano Basso, mediante ampliamento dell’attuale linea di trattamento progettata per 22.000 abitanti equivalenti con aggiunta di una linea parallela e conseguente incremento della capacità depurativa sino a 60.000 abitanti equivalenti. Attraverso la proposta di progetto di finanza in argomento è possibile conseguire i seguenti significativi vantaggi: attuazione di un importante piano di investimenti finalizzato alla risoluzione delle criticità del servizio idrico integrato, quasi integralmente realizzati in Partenariato Pubblico Privato (Ppp), con conseguente riqualificazione e adeguamento normativo dei principali impianti di depurazione e della rete fognaria e con l’ottenimento dell’obiettivo di delocalizzazione del depuratore del porto; l’aumento degli standard qualitativi nella manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti afferenti al servizio idrico integrato comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia; la possibilità di mettere in atto importanti ed improrogabili investimenti la cui realizzazione senza il contributo privato non potrebbe avvenire con risorse pubbliche, stante le scarse disponibilità finanziarie di bilancio; il raggiungimento di un adeguato livello di qualità infrastrutturale del servizio idrico integrato, come negli altri comparti di public utility (telecomunicazioni, gas, elettricità), indispensabile per l’ottenimento degli obiettivi imposti dalla normativa vigente in ordine a efficienza, efficacia, redditività ed economicità della gestione del servizio; evoluzione e superamento delle criticità del settore idrico integrato comunale con una chiara ripartizione dei rischi, grazie all’apporto di considerevoli capitali privati.