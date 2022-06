Punto nascita e Pediatria, «A Vasto le nomine, a Termoli lacrime di coccodrillo»

TERMOLI. Dalla notizia della nuova responsabile del reparto di Pediatria del San Pio di Vasto, la neonatologa Patrizia Brindisino arriva la critica feroce del comitato San Timoteo sulla sanità bassomolisana, per voce del suo presidente, Nicola Felice.

«Ci siamo! Anche questa nomina dimostra che si procede speditamente verso l'inglobamento del Punto nascita del San Timoteo da parte del San Pio di Vasto. Purtroppo la chiusura del Punto nascita di Termoli è prossima, forse già con l'arrivo della bella stagione, con il popolo "distratto" non solo dalla guerra in atto in Ucraina ma anche del bisogno di vacanze.

Occorre tenere presente che il destino, la chiusura, del Punto nascita è stato segnato nell'autunno del 2018, quando non è stata inoltrata la richiesta, come fatto per il Punto nascita del Veneziale di Isernia, di deroga all'esercizio non avendo raggiunto il fatidico numero di 500 nati all'anno. Tale nefasta decisione, forse, è stata presa in accordo con il famigerato Tavolo Tecnico Interministeriale, che oggi chiede il "conto" come all'epoca definito.

Numerosi sono stati i gridi di allarme emessi in passato dal Comitato San Timoteo richiamando, chi di dovere, sul rischio inevitabile di chiusura del Punto nascita del San Timoteo. Tutto è stato inutile!

Forte è l'amarezza la difficoltà ora di assistere e accettare le "lacrime di coccodrillo" da parte della classe dirigente e politica tutta, che in passato sull'argomento si è dimostrata fortemente distratta».