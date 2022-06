Mozione sulle strade di lottizzazione, da via Udine: «Noi ci saremo in Consiglio»

TERMOLI. «È solo un promemoria», quello lanciato dal comitato di via Udine e dintorni: «oggi, mercoledì primo giugno, ore 18, in Consiglio comunale si discute la mozione proposta dalla minoranza composta da Pd e VotaXte riguardante l’acquisizione delle strade di lottizzazione oggetto del recente intervento di messa in sicurezza.

L’aula è aperta al pubblico, ragion per cui chi è interessato alla discussione in argomento può democraticamente prendervi parte. Sappiamo che è mercoledì, che quindi è un giorno feriale lavorativo e che pertanto tutti coloro che hanno impegni non potranno essere presenti, ma ci piacerebbe che ci fosse una partecipazione degna di considerazione. Le strade di lottizzazione, lo ricordiamo, non sono solo Via Udine. Ci sono va Trento, via Lissa, via Dei Mandorli, via Po e via Venezia ultimo tratto recentemente “tagliata” senza alcun preavviso dalla Fidercop. Chi ha giovato delle battaglie condotte dal Comitato per il riconoscimento della parità di diritti dei residenti frontisti di strade di lottizzazione, può adesso dare il proprio contributo per l’avvio dell’iter di acquisizione al patrimonio pubblico semplicemente presenziando al Consiglio Comunale. Non è una cosa difficile da fare, ma, ripetiamo, sarebbe il giusto riconoscimento del lavoro fatto in questi anni, in modo totalmente disinteressato e a favore della collettività. L’unione, com’è noto, fa la forza. Vi aspettiamo, perché noi del direttivo del Comitato di Via Udine ci saremo».