Mobilità ed altro: Molise sott'occhio, Italia col cannocchiale

Ha assunto valore nazionale la polemica, avviata dai grillini facenti capo all'ex Sindaca di Roma (la Virginia Raggi), sia contro il termovalorizzatore lanciato dall'attuale sindaco Roberto Gualtieri, sia (di riflesso, ma non tanto) contro l'assessora pentastellata Roberta Lombardi, stretta partecipe della Giunta regionale Zingaretti. Altro che le lamentele dei Molisani sui 'social' per quanto riguarda il proprio Paese.

A tale proposito così scrive Francesco Merlo su 'Repubblica': «Non c'è solo il danno erariale nel 'No' al termovalorizzatore. Si pensi ai gabbiani e ai cinghiali attratti dalla saporita spazzatura urbana, alle feci corrosive dei primi, alla peste suina diffusa dai secondi. E si vadano a vedere i giganteschi banchetti dei topi, delle sorche d'acqua, dei ratti di venti centimetri aggrumati in piccole folle nere che prendono d'assedio i cassonetti a Castel Sant'Angelo, dove, sul prato che fa risacca attorno alle fondamenta, già dall'alto vi fanno spicco i giallo-bruni degli escrementi: è il gabinetto dei cani.

La natura invade e si riprende la città degradata e sporca che - da 15 anni - le amministrazioni non riescono più a governare. Cittadini onorari, gabbiani, topi e cinghiali, che si cibano dei rifiuti che non riusciamo a smaltire e divorano anche piccioni e gatti, segnalano il collasso della città di Roma e del suo sistema di regole e valori. Da 15 anni questa è una cattiva azione senza autore!». Roma appare in pessime condizioni. Ma pure le comunità molisane, senza di essere la Capitale, versano in uno stato grave. Non sono del resto abbondanti i centri in cui transitino per le strade (come a Campobasso ed a Termoli, e non soltanto in periferia), cinghiali, compresi quelli sofferenti di peste suina (?). Si direbbe che la fotografia più diffusa nella comunicazione capitolina riguardi proprio le famiglie di cinghiali in giro a sfamarsi. Se è disgraziatamente diventata abituale l'abbondanza di monopattini, nella Capitale il numero di quelli abbandonati cresce a vista d'occhio e a dismisura per l'incapacità, le contrapposizioni, i rimbalzi di competenza fra gli organi comunali, dal Sindaco ai Municipi, dall'Assemblea capitolina alle Commissioni consiliari.

Vanno aggiunte le biciclette lasciate in posizioni dannose per chi circoli, mentre cresce la tendenza - abituale in altre città - per favorire costose, dannose e inutili piste ciclabili, in odio alle automobili (si ricordino gli accorati interventi, sovente ridotti a pura testimonianza, del deputato azzurro Simone Baldelli a tutela dell'automobilista). Chi circola può sommare non pochi danni. Le strisce pedonali sono sovente ridotte in condizioni di autentica illeggibilità: le pagine romane dei quotidiani abbondano d'incidenti derivati da strisce non riconoscibili. Micidiale è l'alternarsi di sampietrini ed asfalto, con predominio degli uni o dell'altro, sovente secondo il colore dell'amministrazione; e pesanti incapacità di tenere uniti i sampietrini, spesso danneggiati con scarso rispetto per l'incolumità dei passanti. Che dire, poi, della concreta impossibilità di percorrere serenamente molte strade per l'eccesso di tavolini recato dalla pandemia? Non è questione di ricorrere a problemi di sito Unesco o di tutela di valori storici e ambientali: più semplicemente, è l'affastellarsi di aberranti paralisi sulle vie. A paralizzare perfino possibili camminate a piedi sono le maratone, le mezze maratone, le domeniche ecologiche, i blocchi per interi quartieri quando non per vasta parte della Città.

Le manifestazioni hanno in Roma - ma non mancano periodicamente, manco in Molise - una concentrazione senza eguali, per la presenza degli organi istituzionali nazionali contribuendo alla (im)mobilità con le soste in seconda e addirittura in plurima fila: le assenze di sostegno sono ormai pazientemente tollerate da quanti richiedono interventi per i necessari sgomberi. In Roma si presentano fenomeni dilatati per dimensioni. Sono le cremazioni, che costringono migliaia di utenti a lasciare “in giacenza” i propri deceduti. È l'invio dei rifiuti fuori della città, fuori della regione, perfino fuori dei confini nazionali. Sono le occupazioni abusive, sotto il duplice aspetto della residenza carpita senza titolo e trasmessa a familiari o ad altri interessati, si presume non gratuitamente, e dei centri sociali e comitive varie che conquistano interi isolati.

Claudio de Luca