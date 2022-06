Emergenza cinghiali, Coldiretti presenta corsi per l’abilitazione al selecontrollo

CAMPOBASSO. Il 1 giugno, alle ore 16.00, presso la Sala riunioni di Coldiretti Molise, in via D’Amato 15 a Campobasso è indetta una conferenza stampa per discutere dell’emergenza cinghiali.

Nel corso dell’incontro, il Delegato Confederale Giuseppe Spinelli ed il Direttore regionale Aniello Ascolese annunceranno l’organizzazione dei corsi per l’abilitazione al selecontrollo da parte dei proprietari dei fondi agricoli, allo scopo di mettere in campo un ulteriore strumento utile al contenimento del numero dei cinghiali ed alla riduzione dei danni alle colture sul territorio regionale.

All’incontro sarà presente anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere.