Balneari alla riscossa, confronto serrato e a Draghi dicono: «Whatever it takes»

TERMOLI. «Whatever it takes». Lo slogan con cui Mario Draghi, da presidente della Bce, divenne famoso, a sostegno dell’euro, dopo la bufera che stava minando la stabilità della moneta unica, è stata presa a esempio dal presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, che dopo il voto sul ddl concorrenza al Senato, ha riunito prima la Giunta nazionale e i presidenti regionali, quindi allargato il campo della discussione a tutti i dirigenti locali.

«L'assemblea generale degli associati che ha fatto seguito alla riunione dei gruppi dirigenti del Sib ha manifestato la contrarietà dell'organizzazione al provvedimento sulle concessioni demaniali marittime approvato dal Senato. Si è deciso di porre in essere tutte le iniziative sindacali necessarie, senza escludere nulla, per la tutela delle aziende attualmente operanti e la difesa di un modello di balneazione attrezzata che il Mondo ci invidia. Saranno plurime, articolate e attente ad evitare danni alla clientela e al turismo italiano. Finalizzate a sensibilizzare la pubblica opinione sul ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana ed a evidenziare gli effetti devastanti di un provvedimento profondamente sbagliato perché dannoso sia per le aziende attualmente operanti che soprattutto per il sistema turistico del Paese che vede nella balneazione attrezzata italiana un modello di successo e di vantaggio competitivo nel mercato internazionale delle vacanze».

Evidenziato come si tratti di un modello di balneazione di successo contro un provvedimento dannoso per i balneari e per il paese.