Il "colore rosa" nelle liste dei Comuni sotto i 5mila abitanti

Con la recentissima sentenza n. 62/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la mancata previsione nelle liste elettorali - per i Comuni con meno di 5.000 ab. - di candidati di entrambi i sessi. Ciò perché tale compresenza costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. In precedenza, per gli enti locali territoriali appena citati, la disciplina in questione non prevedeva alcuna sanzione nel caso di una violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei Comuni minori - che pure rappresentano il 17% della popolazione italiana – era dunque non effettiva; per ciò stessa inadeguata a corrispondere alle prescrizioni dell’art. 51, c. 1, Cost., secondo cui la Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini. Gli artt. 71, c. 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000, e 30, c. 1, lett. d-bis) ed e), del dPR n. 570/1960 sono quindi incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi.

Riscontrato il 'vulnus', la Corte costituzionale ha ritenuto che l’esclusione delle liste che non rispettino detto vincolo costituisca una soluzione costituzionalmente inadeguata a cui dovere porre rimedio. Si tratta, infatti, della soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei Comuni maggiori sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi Comuni con meno di 5.000 ab. Essa si inserisce coerentemente nel tessuto normativo senza alterarne in particolare il carattere di gradualità in ragione della dimensione degli enti.

Un po' di storia per capire meglio. Già in precedenza il Centro studi degli enti locali e la sez. 3^ del Consiglio di Stato avevano sollevato la questione. Sebbene l'ordinamento giuridico stabilisse il principio generale che, nelle liste dei candidati, deve essere “assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”, di fatto nei Comuni di piccole dimensioni non era previsto alcun meccanismo sanzionatorio. Cosicché, analizzati i dati 2021 del Viminale, appariva evidente l'impatto evitabile solo con l'estensione dei vincoli anche agli enti di dimensioni minori.

Nell'anno citato erano stati 755 i Comuni chiamati alle urne, ma solo 384 tra questi avevano schierato almeno 1/3 di candidati di sesso femminile. In 79 (contro i 63 del 2020), gli uomini avevano rappresentato percentuali superiori all’80% del totale. Due i casi limite: Prunetto, 471 ab., in provincia di Cuneo, e Pescolanciano, nell’Isernino (878 abitanti), in cui c’era una totale assenza della componente femminile. Che la rappresentanza delle donne, nell’ambito dei processi decisionali politici, fosse molto bassa non era una novità. Tra i segnali positivi, c’era però da riferire che, erano stati 39 Comuni (contro i 14 della precedente tornata) in cui i candidati di sesso femminile avevano superato quelli di genere maschile. Nei restanti 599 casi (pari all’80% del totale), gli uomini erano avevano prevalso. Complessivamente queste ultime erano state 4.955 su 10.099, vale a dire il 32,87%; dato comunque in miglioramento rispetto al 2020 in cui la percentuale aveva assommato il 31,8%. Per quanto riguarda i candidati alla carica di primo cittadino, la percentuale complessivamente era ancora più bassa: le aspiranti sindachesse erano state solo 255 su 1.539 (pari al 16% del totale). In ben 533 casi su 755, non c’era stata alcuna rappresentante del gentil sesso a contendersi la fascia tricolore. Insomma, la disciplina vigente prima dell'ultimissima sentenza sul tema della rappresentanza femminile, mostrava criteri diversi applicati in base alla dimensione dell’ente. I vincoli più stringenti erano quelli previsti per i Comuni con più di 15.000 abitanti. In questi casi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a 2/3 dei candidati ammessi. Il mancato rispetto di questo vincolo comporta che la Commissione elettorale circondariale possa ridurre le liste cancellando, partendo dall’ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere sovra rappresentato.

Nel caso in cui, una volta operata questa riduzione, il numero di candidati ammessi sia inferiore a quello minimo previsto, si incorre nella ricusazione della lista. Per gli enti con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, il mancato rispetto delle quote rosa implica la riduzione della lista, sempre mediante la cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i 2/3 dei candidati. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab. l’approccio era più blando. L’unica previsione sul tema era quella stabilita dall’art. 2 della legge n. 215/2012 (“Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”). Non sono però previste specifiche misure correttive e/o sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino almeno un terzo di donne tra i candidati. Ed oggi c'è la novità rappresentata dalla sentenza citata in apertura: la n. 62 del 2022.

Claudio de Luca