«Pronta disponibilità eccessiva», tre medici fanno causa all'Asrem e vincono

LARINO. Sempre più spesso il tribunale di Larino, nella sezione Lavoro, si trova a dover dirimere controversie che chiamano in causa l’Asrem. Lo scorso mercoledì 25 maggio, il giudice frentano ha condannato l’Azienda sanitaria regionale del Molise al pagamento della somma complessiva di 118mila euro a beneficio di dipendenti con la qualifica di dirigente medico, che hanno agito legalmente lamentando l’avvenuto superamento, ai sensi contrattuali, dei turni di pronta disponibilità imposti dall’Asrem nei periodi specificamente indicati nell’atto introduttivo. I medici hanno chiesto, pertanto, di dichiarare l’inadempimento contrattuale e di riconoscere il risarcimento del danno, da commisurarsi sulla base di un criterio che ponga a parametro la somma prevista per la relativa indennità.

A darne notizia è stato l’avvocato vastese Luca Damiano, che ha perorato la causa dei tre dipendenti, sottolineando come «Il giudice ha precisato che, ove la prestazione venga effettivamente resa in regime di cosiddetta Reperibilità attiva, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE, trattandosi di diritto indisponibile. La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno».

«Alla luce degli esposti principi è evidente la violazione operata dall’Asrem convenuta in ordine alla disciplina in concreto attuata per il servizio di pronta disponibilità, in contrasto con il disposto contrattuale, non prevedendo che la pronta disponibilità notturna festiva dia luogo a riposo compensativo». Soddisfatto, dunque, il legale dei ricorrenti, che rappresenta come tanti medici si trovano nella gravosa situazione di dover rinunciare ai riposi per sopperire alla carenza di personale, che affligge oramai tutte le Asl del territorio nazionale, auspicando che si possa dare una soluzione a tale problema in tempi ragionevoli.