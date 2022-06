Verso i referendum sulla giustizia: a confronto le ragioni del Sì e del No

CAMPOBASSO. In occasione della campagna referendaria sulla riforma della Giustizia, oggi pomeriggio, dalle ore 16.30 a Campobasso, presso la sala conferenze del Centrum Palace Hotel, si terrà il convegno sul Referendum.

Con la compartecipazione dei tre Consigli dell’Ordine Avvocati del Molise, Campobasso, Isernia e Larino, interverranno i rispettivi presidenti Giuseppe De Rubertis, Maurizio Carugno e Oreste Campopiano per i saluti istituzionali.

Per le ragioni del “Sì” interverranno Carlo Nordio, già procuratore della Repubblica di Venezia e presidente del Comitato Referendario Nazionale; Daniele Colucci, magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Napoli e Mariano Prencipe, presidente della Camera Penale di Campobasso.

Per le ragioni del “No” interverranno: Roberta D’Onofrio, magistrato in servizio presso il Tribunale di Campobasso ed esponente nazionale di Anm, Giovanni Fiorilli, magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Campobasso, in sostituzione di Alessandra Maddalena, vice presidente di Anm.

Il dibattito sarà moderato da Michele Marone.

