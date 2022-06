'Un manifesto per la Repubblica' studenti Montenero vince secondo premio

MONTENERO DI BISACCIA. L'Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia vince il Secondo Premio del Concorso regionale "Un manifesto per la Repubblica", bandito dalla Prefettura di Campobasso e dall’Ufficio Scolastico Regionale. La classe III A dell'Ipsia, risultata vincitrice, guidata dalla prof.ssa Laura D'Angelo, ha sviluppato il tema della Repubblica dell'Uguaglianza: ha infatti partecipato con un elaborato creativo che ha sottolineato il valore della parità di genere e di diritti, celebrando la nascita della Repubblica anche per merito delle donne, chiamate per la prima volta alle urne nel 1946 in qualità di elettrici. Si è partiti dal motto "Donne senza rossetto" così come enfatizzato in un articolo del tempo sul Corriere della Sera, perché la scheda andava umettata e la validità non doveva essere inficiata dalla presenza di tracce di rossetto, per poi passare alle 21 donne dell'Assemblea Costituente, agli articoli della Costituzione sulla parità di genere e di opportunità, sul rispetto della dignità umana, e sui problemi di discriminazione che purtroppo ancora oggi permangono.

Così la professoressa D'Angelo che ha curato il progetto: "nelle scuole è bene sottolineare l'importanza dell'educazione alla Cittadinanza, ribandendo i valori fondativi della nostra Costituzione, per una crescita matura e consapevole all'insegna della partecipazione e della legalità. È importante educare i futuri cittadini al rispetto delle regole, della democrazia,al rispetto delle diversità, della sovranità di un popolo e della libertà".Ieri la premiazione, a Campobasso, nel corso delle Celebrazioni per la Festa della Repubblica, in presenza di Autorità regionali molisane. Queste le scuole premiate: I classificato: I.O. "Magliano" di Larino, II classificato (pari merito): I.C. "Barone" di Baranello, I.O. di Montenero di Bisaccia, III classificato: I.C. Jovine di Campobasso. Il Prefetto di Campobasso A. F. Cappetta ha consegnato ai docenti e dirigenti intervenuti una targa celebrativa.

