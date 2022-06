Il battesimo del fuoco è andato bene, stagione turistica in decollo verticale

TERMOLI. Il turismo è decollato in modo verticale nella tarda primavera qui sulla costa molisana. Maggio climaticamente non è stato dei più accondiscendenti, ma il seme della destagionalizzazione comincia a far vedere i propri frutti e ieri sul litorale le presenze erano davvero cospicue.

Certo, la festa della Repubblica e il rosso in calendario hanno fatto sì che più di qualcuno allungasse le giornate di relax fino al weekend, complici ormai gli impegni scolastici agli sgoccioli, ma vedere che tutti gli operatori sono pronti e in servizio così anticipatamente rispetto al passato è un bel colpo d'occhio.

Se tutto il sistema dell'accoglienza sarà capace di fare squadra e se ci saranno scelte opportune e lungimiranti per risolvere problemi ancora in itinere, vedi soprattutto l'inciviltà manifesta e la carenza di posti auto, ne beneficeremo tutti.

Mobilità sostenibile è anche quella che comincia a vedersi, con gruppi che arrivano, di giovani e adulti, famiglie e comitive di amici, anche in bici, oltre che i mezzi tradizionali.

Termoli vi aspetta.