Gigafactory a Termoli, comitati e associazioni si incontrano al Cosib

TERMOLI. Stellantis ha annunciato che Termoli ospiterà una delle tre Gigafactory che verranno costruite in Europa, per la produzione di batterie per le auto elettriche. In questo modo - e non era scontato - verrà garantito un futuro allo stabilimento che la Fiat aprì a Termoli nel 1972, ma fermarci a questa constatazione non può bastare. Il comitato Promotore della Coalizione Civica “Molise Domani”, con tutte le associazioni aderenti ed in particolar modo La Fonte, con l’importante contributo della Fondazione Lorenzo Milani, ha promosso un incontro di approfondimento, nella consapevolezza che ci troviamo davanti ad una svolta epocale che non possiamo limitarci a vivere da semplici spettatori.

Il Molise può diventare uno degli snodi strategici per la creazione di un mondo più sostenibile, superando l'utilizzo di combustibili fossili per contrastare il cambiamento climatico. Un ruolo da protagonisti, in questa difficile e al contempo necessaria transizione, deve vedere in prima linea quanti amministrano il territorio, i comuni che ogni giorno vengono lasciati da tanti nostri concittadini, spesso giovanissimi, costretti a cercare occasioni di lavoro altrove. Come sempre, nella storia, in tempi di grandi incertezze e difficoltà siamo chiamati a cercare soluzioni, a creare nuove opportunità. A questa sfida non possiamo e non intendiamo sottrarci.

Per questo, domani proporremo nuovi spunti di riflessione e proposte concrete per agevolare la realizzazione della Gigafactory ed invertire, al contempo, il trend dello spopolamento.

L’appuntamento è per domani, 4 giugno 2022, alle 9,45 presso il Cosib di Termoli.