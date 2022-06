Emergenza grano, il Movimento agricolo molisano raduna i produttori a Palata

PALATA. Gli sconvolgimenti in atto a livello internazionale, partiti da lontano col caro fertilizzanti e il costo del gasolio schizzato alle stelle, hanno maturato scenari di crisi inattesi e inaspettati sul fronte dell’approvvigionamento delle derrate alimentari.

L’aggressione della Russia all’Ucraina ha messo in stallo il rifornimento di grano in Occidente, mettendo a rischio intere comunità, specie nei Paese più deboli economicamente. In Italia il comparto agricolo (al pari della pesca) sta subendo contraccolpi durissimi, ma ci si sta organizzando per cercare di non scivolare nel baratro. Il Movimento agricolo molisano (Mam), ha organizzato un incontro allargato ai produttori di cereali del basso Molise, a Palata, presso l’ex ristorante Numbers One, al bivio Sud-Est di Palata, per le 20.30.

La riunione verte principalmente sulla imminente raccolta cereale e la sua complicata situazione di necessità mondiale del pregiato prodotto e poi dell'altrettanto dramma dello spopolamento dei giovani, della sanità, dei trasporti.