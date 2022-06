L'abbraccio di 250 bambini orfani dell'Ucraina

La missione di Apolonia in Ucraina

TERMOLI. La delegazione dell'Associazione "Apolonia" di Termoli è rientrata da poco dalla Polonia. Commosse: Dagmara Sobolewska e Iwona Popczak che sono tornate alle loro attività quotidiane dopo due mesi di impegno nell'organizzazione dei pacchi regalo per i bambini e ragazzi Ucraini. Gli orfani della città ucraina di Bojarka, vicino a Kiev, hanno celebrato la Giornata Internazionale dei Bambini non Ucraina questa volta ma in Polonia. I bambini hanno giocato con i palloncini, disegnato, fatto bolle di sapone e mangiato prelibatezze, regalate pure da Ferrero. Nella struttura ricreativa "Posejdon" di Ustka, i bambini dell'orfanotrofio ucraino hanno festeggiato in mezzo a una pineta verde, con premurosi operatori e volontari, tra persone buone. Senza guerra.

Sono passati tre mesi da quando la città di Ustka ha accolto i piccoli rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina. I bambini non assomigliano più a quei rifugiati stremati dal lungo viaggio. Sono cresciuti un po', hanno preso colore e si sono ambientati. E gli assistenti hanno volti più tranquilli.

«Ci è venuta l'idea di consegnare ai bambini dei doni in questo giorno speciale e gioioso, dice Dagmara Sobolewska, presidentessa dell'associazione polacco-italiana "Apolonia" di Termoli - All'inizio non avevamo soldi. Questa era già la nostra successiva missione di beneficenza per il popolo ucraino. Eravamo spaventate! Questa azione avrà buon esito, ci chiedevamo? Tuttavia, ci sono state le persone di sensibilità unica, che ci hanno aiutato finanziariamente, con regali, nonché nell'organizzazione di questo evento. I bambini erano persino 250, tutti felicissimi! Tutte le nostre preoccupazioni, la stanchezza e l'imbarazzo sono spariti in un attimo, e i sorrisi di questi bambini innocenti e svantaggiati hanno placato la nostra ansia, dandoci ulteriore forza e l'ottimismo per ulteriori aiuti al popolo ucraino, soprattutto ai bambini.

La Giornata Internazionale dei Bambini a "Poseidon" è stata sostenuta da numerose persone.

L'entusiasmo è stato incredibile. Strilli, applausi, balli. Le attrazioni non mancavano. Bolle di sapone, popcorn, trucchi per il viso, treccine, passeggiate a cavallo, go kart, barbecue. Il cibo offerto aveva un buon sapore, tutto soddisfaceva piccoli occhietti. I bambini, quelli più grandi, ricorderanno sicuramente questo giorno. Sicuramente lo ricorderemo anche noi per sempre, conferma Iwona e Dagmara. Non sono mancate le emozioni, le commozioni e i brividi. Un desiderio nostro più grande è che nessun altro bambino festeggia il Giorno del Bambino presso orfanotrofio e che ogni bambino possa chiamare: mamma, papà. Desideriamo ringraziare tutti coloro che, in piccola o grande misura, hanno contribuito a rendere possibile questa indescrivibile azione. Le buone intenzioni spesso non bastano, ma il potere è nella forza e l'unione. Grazie per il vostro sostegno, davvero!»

Galleria fotografica