Abusi edilizi, obiettivi della banca dati nazionale a tutela del territorio

Una 'banca' a cui non si può sfuggire: 1.000 euro la sanzione per chi non informi sugli abusi edilizi.

Con un decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (dell'8 febbraio 2022) è nata la Banca-dati nazionale dell'abusivismo edilizio che prevede l'apprestamento di un censimento di tutti i manufatti abusivi presenti sul territorio.

Oltre a schedare gli edifici ignoti al Catasto e gli ampliamenti di immobili realizzati senza autorizzazione, l'elenco ha l'obiettivo di facilitare la programmazione ed il monitoraggio degli interventi di demolizione da parte dei Comuni, così come l'accesso alle risorse del fondo costituito dallo Stato per sostenere gli interventi per le demolizioni. La relativa Sezione nel data-base a tenuta aggiornata costantemente, con cadenza almeno trimestrale.

Col provvedimento, pubblicato dalla Gazzetta ufficiale n. 60/2022, si vogliono raggiungere cinque 'target', funzionali alle Pubbliche amministrazioni, per censire e gestire i cosiddetti fabbricati-fantasma ed ogni altra sorta di abuso edilizio realizzato nel Paese. Essi sono da riassumere: 1) nella tutela e nella corretta gestione, nella sicurezza e nella riqualificazione del territorio; 2) nel rendere disponibili i dati sull'abusivismo; 3) nell'integrazione e nell'omogeneizzazione delle informazioni note alle singole amministrazioni; 4) nel facilitare le demolizioni delle opere abusive da parte dei Comuni e, come detto, nel semplificare la gestione del fondo istituito con l'art. 1, c. 26, della legge n. 205/2017 (manovra per il 2018), rifinanziato con 15 mln di euro dalla manovra 2022.

L'accesso alla Bdnae (per i soggetti abilitati) avverrà solo tramite sistema pubblico per l'identità digitale (Spid). La Banca viene istituita presso il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, realizzando una misura prevista dalla manovra per il 2018 (art. 1, c. 27); ma ogni Amministrazione (od organo competente in materia di abusivismo) dovrà alimentare il flusso dei dati in essa immagazzinato. Tra questi sono incluse anche le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi. In più la norma dispone che scatti una sanzione fino a 1.000 euro a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, nei casi di tardivo inserimento delle informazioni nella Bdnae (questo l'acronimo). Per la trasmissione al data-base bisognerà ricorrere al sistema informatico definito in Gazzetta; il contenuto minimo è costituito dalle segnalazioni relative ad immobili e ad opere abusivamente realizzati, inviate dai Comuni alle Prefetture. Entro tre mesi debbono essere avviate le pratiche per la strutturazione della nuova Banca; nel processo verranno coinvolti i Ministeri dell'interno, quelli della Giustizia, della transizione ecologica, della cultura e dell'economia, l'Agenzia delle entrate, le Regioni ed i Comuni (tramite l'Anci). La condivisione e la trasmissione dei dati e delle informazioni sugli illeciti accertati avverranno dopo la stipula di apposite convenzioni.

Entro un anno dalla loro entrata in vigore le informazioni verranno condivise nel data-base. Saranno due direzioni generali (quella per l'edilizia statale e le politiche abitative e quella per la digitalizzazione e i sistemi informativi) a definire con un provvedimento unico: a) dati e contenuto minimo del data base; b) organi competenti per territorio; c) modalità di accreditamento dei singoli utenti; d) contenuto delle informazioni su illeciti accertati e provvedimenti emessi; e) schedatura di manufatti abusivi; f) criteri di validazione delle informazioni e di visibilità dei dati. Il Mims è il titolare del trattamento dei dati conservati nella Bdnae, ma le Pubbliche amministrazioni che hanno fornito le informazioni dovranno assicurarne l'aggiornamento e la cura della gestione.

Claudio de Luca