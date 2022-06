“La città dalla due spiagge”: Termoli incanta i marinai della fregata Luigi Rizzo

TERMOLI. Dopo tanto girovagare per tutta Italia, il 10° Raduno dei marinai della fregata Luigi Rizzo, quest'anno si svolge a Termoli dal 3 al 6 Giugno. Quando è stato proposto, con annesso visita guidata alle isole Tremiti, è stata una gioia per tutti. Dal sentire della bella Termoli, poi a vederla in questi giorni, ne sono rimasti tutti entusiasti.

“La cittadina dalle due spiagge”, così i primi che sono arrivati hanno detto di Termoli e ne hanno decantato tutti le lodi sperticate nei confronti della nostra bella cittadina. Loro alloggiano all’Hotel Meridiano, con vista sul mare.

Oggi, sabato 4 giugno, ci sarà la visita guidata del centro storico con un rinfresco alla Taverna del Porto garantito dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con sede a Termoli con un vivo grazie al suo Commissario Straordinario Remo Di Giandomenico.

Domani, invece, visita guidata alle Isole Tremiti. Lunedì giornata libera e poi tutti a Portocannone per vedere la corsa dei carri, vista anche in tv poche settimane fa. Poi lasceranno la nostra bella cittadina e ne siamo ben consci che lo faranno con il nodo in gola: tanti hanno detto che ritorneranno sicuramente per passare le vacanze con parenti fermandosi per più giorni.

Ecco quello volevano i due organizzatori locali Giuseppe Gatta e l’ex sergente Maggiore Claudio Musacchio. Marinai si è sempre e Termoli è una città di mare e d'amare. Grazie a tutti per la vostra gioia dimostrata nei confronti della nostra realtà cittadina.

Galleria fotografica