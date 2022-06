Vivi Guest, a Campomarino l’app di sconti e servizi destinata ai turisti

CAMPOMARINO. “Vivi Guest”, a Campomarino non come semplice turista ma come un ospite accolto attraverso una rete di strutture coordinate grazie a una nuova sezione dell’App “Vivi Campomarino”.

Il nuovo progetto del Centro Servizi Turistici e Culturali e dell’assessorato al Turismo del Comune di Campomarino intende lanciare alla grande la nuova stagione estiva nella quale la cittadina adriatica si è confermata unica Bandiera Blu del Molise. “Vivi Guest” è il frutto di un lavoro che l’assessore al turismo e alle attività produttive Michele D’Egidio e lo staff dell’Istituzione Cultura hanno avviato nei mesi scorsi attraverso incontri e riunioni con le attività e le strutture ricettive e a seguito di una serie di che hanno condotto alla nascita del progetto.

Con “Vivi Guest”, i turisti che saranno accolti presso le strutture ricettive di Campomarino potranno sfruttare la nuova funzionalità dell’App al fine di generare un Coupon attraverso il quale usufruire di una serie di agevolazioni nelle attività del posto. Con tali Coupon, i visitatori potranno ottenere degli sconti e dei servizi a prezzi agevolati in tutte le attività convenzionate di Campomarino.

Si tratta di un incentivo per il turista, un’iniziativa in grado di orientare la sua scelta su Campomarino attraverso una sorta di bonus vacanze in grado di far sentire il visitatore sempre più a suo agio.

Una volta giunti a destinazione, i turisti dovranno semplicemente scaricare l’App e registrarsi, in modo da poter usufruire di tutti i servizi, tra i quali per l’appunto il servizio di generazione dei Coupon.

Il progetto ha l’obiettivo di riorganizzare il turismo e di creare una rete tra le attività, gli operatori turistici e le strutture ricettive in modo da poter garantire al turista un’esperienza nuova che possa far emergere tutte le potenzialità del territorio e incentivare l’arrivo di nuovi ospiti.

Un modo per creare una salda collaborazione tra i protagonisti di tutta la filiera turistica del posto che va ad inserirsi in un percorso più ampio che in questi anni si è sviluppato attraverso la creazione l’App “Vivi Campomarino, la nascita delle visite e delle guide turistiche digitali multilingue e cartacee, la predisposizione di materiale informativo e l’accoglienza negli info point. Un lavoro costante, quello dell’Istituzione e dell’Assessorato, che sta dando i suoi frutti. Ora con “Vivi Guest” Campomarino cerca di effettuare un ulteriore passo in avanti per offrire al turista un ulteriore servizio che si spera possa dare la definitiva svolta al movimento turistico locale.

La nuova sezione dell’APP “Vivi Campomarino”, con la possibilità di generare i Coupon di sconto riservati agli ospiti delle strutture ricettive, sarà a disposizione dopo il 18 giugno 2022.

Si invitano residenti, turisti e attività a scaricare l’App anche al fine di poter usufruire delle altre funzionalità dedicate ai virtual tour, alla biblioteca, agli eventi estivi e alla ricerca di informazioni.

Le attività e le strutture non ancora inserite nel progetto e che vogliono entrare a farne parte, devono far pervenire, entro e non oltre sabato 18 giugno, la propria adesione scrivendo un’e-mail a: direttore@istituzionecampomarino.it





Galleria fotografica