"Abusivismo e occupazione di suolo pubblico": protesta di Pasquale Sisto durante la processione

La protesta di Pasquale Sisto a Guglionesi

GUGLIONESI. Una battaglia campale, personale, di legalità. Dal settembre scorso Pasquale Sisto, segretario regionale di Rifondazione comunista e cittadino guglionesano, ha sollevato alla locale amministrazione alcune situazioni di stampo urbanistico, inviando più di una missiva al sindaco Mario Bellotti e all'ufficio tecnico comunale.

Per dare un segnale rispetto alle mancate risposte, come aveva peraltro annunciato, Sisto ha scelto la data della processione della festa patronale di Sant'Adamo per inscenare una plateale protesta.

«Abusivismo, occupazione di suolo pubblico».

Sono queste le parole ricorrenti di Pasquale Sisto con cui, durante la solenne processione di venerdì 3 giugno, armato di megafono e manifesto appeso al collo, ha attaccato l’amministrazione comunale e le due famiglie che hanno occupato e chiuso la strada.

Una strada cieca che potrebbe fungere da parcheggio ma che, per volontà di due famiglie, è diventata strada privata con tanto di catena.

Un “disturbatore” che ha voluto rendere noto a tutti i concittadini presenti, questo abusivismo e le mancate risposte dagli organi preposti.

Galleria fotografica