Verde non curato e rifiuti abbandonati, 25 sanzioni nel maggio campomarinese

CAMPOMARINO. Il sindaco e l'amministrazione di Campomarino attraverso i dati forniti dal Comando di Polizia municipale hanno reso noto ieri che, sull'abbandono dei rifiuti e la pulizia dei terreni incolti, nel solo mese di maggio sono state accertate 25 violazioni amministrative ambientali, di cui 14 inerenti la pulizia dei terreni incolti e 11 per abbandono selvaggio di rifiuti.

In tal senso l'amministrazione, nell'interesse della tutela del territorio, avverte che, i controlli in merito saranno sempre più serrati. Si coglie l'occasione per ricordare quindi ai residenti e non, di avere il massimo rispetto del territorio affinché tutti possano avere una migliore qualità della vivibilità dello stesso. Fondamentale è la collaborazione di tutti, segnalando comportamenti scorretti al comando dei vigili.