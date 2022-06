Inaugurazione aree verdi attrezzate a Termoli: via Germania

Inaugurazione aree verdi attrezzate a Termoli: via Germania

TERMOLI. Seconda tappa del tour di inaugurazioni, questa mattina dopo l’inaugurazione presso il parchetto in viale d’Italia, la seconda tappa è stata proprio l’area verde di via Germania –considerata una punta di diamante qui in città, anche perché probabilmente è la zona più frequentata da bambini e famiglie- sia durante la stagione estiva, che invernale.

Non soltanto la riqualificazione del parco, ma anche l’aggiunta di giochi nuovi per bambini: uno scivolo con due torri, una casetta, alcuni giochi a molla, l’aggiunta di un’altra altalena - rispetto alle due già presenti - ma anche l’aggiunta di un attrezzo da fitness, in sostituzione di quello precedente di legno. Sono stati poi aggiustati anche i giochi presenti prima dei lavori: il precedente scivolo - che è stato ubicato sotto uno dei grandi alberi- le altre due altalene, una giostra girevole, l’altalena rotante ed è stato restaurato nuovamente il mini golf per bambini. Aggiustata anche la fontanella dell’acqua del parco, che per lungo tempo aveva perso la sua funzionalità.

Presenti anche per la seconda tappa di inaugurazione: il sindaco Francesco Roberti, il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, il consigliere di maggioranza Enrico Miele, il consigliere comunale Nico Balice, l’assessore al bilancio Giuseppe Mottola, il dirigente ai lavori pubblici Gianfranco Bove e il consigliere Pino Luca Nuozzi.





Ai nostri microfoni il vice sindaco Ferrazzano ha spiegato: “L’importanza dell’opera – già cominciata da tempo- affinché tutti i quartieri siano dotati di aree attrezzate, per poter dare possibilità ai bambini e alle famiglie. Proprio nell’area del mini golf, il comune è in contatto con un’associazione di mini golf, affinché possa esserci anche un istruttore in alcuni giorni, così da poter dare la possibilità ai bambini, di imparare questo nuovo gioco.”

Ma c’è anche via Stati Uniti nel novero dell’arricchimento dei giochi per bambini. E prossimamente il comune sta facendo la gara d’appalto per l’area attrezzata di via Firenze.

Il consigliere di maggioranza Enrico Miele, nonché presidente dell’associazione il “Mosaico” ha spiegato: “Come associazione da ormai diciassette anni abbiamo a cuore, la cura e la valorizzazione delle aree verdi. Il “Mosaico” aveva sistemato nel 2016 i primi giochi, erano sei giochi, che erano stati predisposti in maniera sparsa per tutta l’area. Oggi, l’amministrazione attuale si è occupata di un restyling dell’area, aggiungendo novità per i più piccoli”.

In questo modo sarà possibile vivere questo parchetto al meglio, in vista della stagione estiva.

Galleria fotografica