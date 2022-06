L'area attrezzata di via Fortore chiude il trittico di inaugurazioni in città

L'intervista al consigliere comunale Enrico Miele

TERMOLI. Proseguito il tour delle inaugurazioni delle aree verdi: dopo viale d’Italia e via Germania, la giornata si conclude con via Fortore.

Una mattinata di sabato, ieri, all’insegna dell’importanza delle aree verdi –che rappresentano sempre la zona più importante da tutelare di una città – anche perché sono in primis zona di ritrovo, ma poi sono utili proprio per trascorre momenti di relax per tanti cittadini, che con il caldo estivo, al mare, preferiscono il parco. Ormai quasi tutti i quartieri sono dotati di un’area verde qui a Termoli.

Nell’inaugurazione di via Fortore –anche qui il parco è molto grande e spazioso- sono stati sistemati nuovi giochi: diverse altalene, uno scivolo con una torre, ed alcuni giochi a molla. Oltretutto il parco di via Fortore è dotato anche di un'area dog park, assieme a viale d’Italia. Così che anche gli amici a quattro zampe possono giocare e correre liberamente nell’area dedicata a loro.





Sono presenti per tutto il perimetro della zona anche delle panchine rosse.

Lo spazio è gradevole ed ampio.

La terza inaugurazione conferma la cura con cui il comune sta tutelando queste zone, valorizzandole e prendendosene cure, affinché tutti i cittadini possano sempre ritrovarsi per trascorrere ore piacevoli.

Galleria fotografica