Memorial Daniele Rettino: la sezione Aia di Termoli riconferma la vittoria

I vincitori del Memorial Daniele Rettino

TERMOLI. Sipario, ieri mattina, alla Cala Sveva Beach Club sulla 14^ edizione del Memorial “Daniele Rettino”, il giovane arbitro della sezione Aia di Termoli morto 15 anni fa a causa di un tragico incidente stradale.

Nella rassegna viene anche ricordato un altro giovane arbitro purtroppo scomparso in età giovanile, Piero Fagnani.

Tre giorni davvero intensi sotto una canicola estiva esagerata per il periodo.

Tre giorni di gare tra le 5 sezioni Aia di Termoli, Isernia, Campobasso, Macerata e Nola, che si sono date battaglia in tre discipline diverse: beach soccer, beach tennis e beach volley, ma anche nel calcio tennis e in una gara canora.





Non solo sano agonismo, ma visite e incontri speciali con personaggi ai vertici e di livello nazionale dell’Aia come la componente del comitato nazionale Katia Senesi, che abbiamo avuto il privilegio di intervistare.

Alla fine sommando tutte le classifiche delle discipline disputate, per il secondo anno consecutivo ha trionfato la sezione di Termoli; questa la classifica finale.

1. Termoli 34; 2.Nola 22; 3. Campobasso; 4. Macerata 11; 5. Isernia 10.

Aldilà dei risultati comunque si è raggiunto come sempre un livello di organizzazione che rasenta la perfezione da parte di tutta la sezione termolese, che ha fatto sentire a loro agio gli ospiti di altre regioni italiani in un clima sereno e disteso.

Il Presidente Luca Tagarelli, il fondatore della sezione Aia Termoli Carlo Scarati, Pippo Gentile, per due giorni c’è stato anche Luca Massimi, Il nostro fiore all’occhiello termolese che arbitra in Can A e B, ma tutti della sezione termolese si sono dati da fare per la bella riuscita dell’evento.

La famiglia Rettino al completo con mamma, figli e il papà Paolo, instancabile, che alla fine ha voluto ringraziare tutti i partecipanti con un commosso grazie: “Perché con la vostra presenza qui, il vostro impegno in queste tre giornate è stato vissuto come se mio figlio Daniele fosse qui con noi”.

Alla fine saluti e un caloroso arrivederci alla 15esima edizione perché è sicuro che da oggi nella sezione Aia di Termoli cominceranno a lavorare per la prossima edizione, un grazie particolare al fotografo dell’evento che ha immortalato tutti i migliori momenti di questi tre giorni intensi dedicati a Daniele Rettino.

Galleria fotografica