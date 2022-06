Ancora un lutto nella Polizia municipale, si è spento a 88 anni Antonio D'Onofrio

TERMOLI. Ancora un lutto nella Polizia municipale di Termoli: si è spento stamani, all’ospedale San Timoteo di Termoli, a 88 anni, il maresciallo in pensione Antonio D’Onofrio.

Persona molto conosciuta in città, termolese doc, dai modi gentili e rispettoso.

Antonio entra in servizio agli inizi degli anni 60 assieme a un altro personaggio dalla spiccata termolesità, Gino Mugnano.

Antonio prestato servizio per 35 anni, congedandosi nel 1998 col grado di maresciallo, dopo quasi trent’anni da sottufficiale.

Nel corso della carriera ha guidato l’ufficio contravvenzioni, traffico e viabilità. Nel periodo vacante al comando dei Vigili urbani, quando il comandante Manfredo Di Giulio andò in pensione, in attesa dell'arrivo del comandante Giuseppe Sorella, Antonio D'Onofrio assieme al collega di grado Lino D'Aurelio gestirono il comando del Corpo.

Una curiosità, Antonio non ha mai voluto guidare motociclette o altri mezzi di servizio ha sempre prediletto il servizio a piedi e in ufficio, lo stesso Maresciallo D'Onofrio era figlio di vigile e fu vigile avendo come riferimento Alfio De Sanctis, nonno del vice comandante in pensione che aveva il suo nome Alfeo.

Il compianto Maresciallo Antonio D'Onofrio era anche un ottimo e appassionato giocatore di tennis, iscritto al circolo locale, disciplina che lo manteneva sempre in forma.

Esemplare padre di famiglia e attaccatissimo a sua moglie Chiara, adorava i figlioli Giuseppe e Bruno, così come si è distinto da nonno speciale per i suoi nipotini e suocero rispettoso e rispettato.

Antonio ci è dispiaciuto davvero quando Bruno, un caro amico, ci ha informati della triste scomparsa.

Alla famiglia D’Onofrio il cordoglio sincero di Termolionline.

Galleria fotografica