Luciano Cavaliere, al Castello Svevo il vernissage dell’artista ‘scanzonato’

TERMOLI. Ha preso il via ieri 4 giugno la stagione delle mostre pittoriche presso il castello Svevo di Termoli ed a inaugurarla c’è l’artista Luciano Cavaliere, con la sua personale. Cavaliere che ama definirsi: "Pittore, scultore, disegnatore e mille altre cose, più una”, ma in realtà lui ha uno sguardo sul mondo dell'arte e il suo fare, senza reverenze, un po' scanzonato, da uno che ne ha viste tante.

Non ho l'ambizione di svelare chissà quali segreti, ma la speranza che a qualcuno venga la voglia di sperimentare, giocare con i colori, le forme i materiali, che possa fare del suo tempo trascorso tra colori e pennelli, il miglior tempo perso possibile. E per quanto paia impossibile, il tempo passa comunque. Allora tanto vale fare qualcosa che diverta. Luciano un autentico personaggio che non poteva che diventare un estroso artista come è giusto che sia davvero uno che produce la sua arte in qualsiasi forma. Noi lo abbiamo incontrato pochi minuti dopo l’inaugurazione e ci siamo fatti dire da lui, in pratica spiegare il pittore ma artista a 360° Luciano Cavaliere. Ricordiamo che la sua mostra al castello rimarrà aperta fino a Domenica 12 Giugno gli orari 17-19, 20,30-23.

