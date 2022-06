Polo vaccinale nell'emergenza Covid, Hospitainer Croce Rossa in via di smobilitazione

Dopo oltre 15 mesi ospedale tenda della Croce Rossa in smobilitazione

TERMOLI. L’emergenza Covid? Ormai per tanti è un lontano ricordo. I bollettini vengono sfornati quotidianamente (salvo nei festivi in Molise), sia a livello nazionale che locale, ma sui vaccini la comunicazione regionale è pressoché sparita, così come le dosi che sono davvero poche quelle somministrate, tanto che l’Asrem a più riprese ha fatto appelli ad aderire alla quarta, quella riservata ai più fragili.

Un ulteriore e tangibile segno di come abbiamo alle spalle il periodo più cruento, quello tra fine inverno e inizio primavera 2021, è la smobilitazione dell’ospedale tenda della Croce Rossa italiana, il cosiddetto Hospitainer, che nato per essere valvola di sfogo dell’emergenza pandemica quando il Molise era stretto all’angolo senza posti letti disponibili, col Cardarelli al collasso e il San Timoteo pure, divenne poi centro vaccinale primario, poi affiancato dal PalAirino.

Ebbene, dopo 15 mesi di attività l’Hospitainer chiude bottega e in questi giorni è in via di smontaggio, come documenta nel video Michele Trombetta.

Proprio da oggi, lunedì 6 giugno, le vaccinazioni "Covid" non si faranno più alla tenda ma si faranno al piano terra all'interno dell'del San Timoteo. Era stato già mandato in pensione il PalAirino, quando la campagna vaccinale aveva imboccato la dirittura finale.

Come Termolionline ringraziamo la Croce Rossa italiana, il suo personale medico e infermieristico e i tanti volontari che hanno garantito impegno quotidiano nel presidio sanitario supplementare al servizio della nostra collettività.

