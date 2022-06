Carabinieri, 208 anni di storia benemerita. Toma: "Orgogliosi di averli"

CAMPOBASSO. Celebrato questa mattina a Campobasso, presso la Caserma Frate, il 208° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo la deposizione di una corona in memoria dei caduti all’interno della Scuola Allievi Carabinieri, ha avuto luogo la cerimonia alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose.

Una storia di oltre due secoli al servizio dello Stato e della comunità, contrassegnata da dedizione, spirito di sacrificio, incondizionato altruismo, eroismo, che nel Molise è iniziata a partire dal 1861, quando i militi dell’Arma fecero per la prima volta il loro ingresso a Campobasso, e continua oggi con le molteplici azioni messe in campo per la difesa della legalità e la tutela dei cittadini.

Galleria fotografica