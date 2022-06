Chiude l'Hospitainer al San Timoteo, Roberti: grazie alle Croce Rossa per l'impegno profuso

TERMOLI. Il Sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale di Termoli intendono ringraziare la Croce Rossa italiana per l’opera svolta sul territorio durante tutta l’emergenza Covid-19.

È di queste ore la notizia che l’ospedale da campo della Croce Rossa, allestito all’interno del parcheggio dell’ospedale San Timoteo, è in via di smobilitazione.

Per tutti questi mesi l’Hospitainer dell’associazione di volontariato ha contribuito alle vaccinazioni anti Covid-19 somministrate in città.

“Inviamo ai medici ed ai volontari della Croce Rossa italiana – ha detto il sindaco Francesco Roberti – i nostri più sentiti ringraziamenti per l’opera svolta sul territorio in un momento di estrema emergenza come quello della pandemia.

Sono stati mesi difficili affrontati attraverso una vera e propria corsa contro il tempo nella speranza di vaccinare più persone possibili per affrontare la pandemia da Covid-19 che ha segnato gli ultimi anni della nostra esistenza. Al personale della Croce Rossa rivolgiamo oggi i nostri più sentiti ringraziamenti certi del fatto che i volontari dell’associazione resteranno sempre a disposizione per tutte le emergenze che si dovessero presentare”.