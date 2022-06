«Complimenti ai vincitori e agli altri due carri per la festa che ci avete fatto vivere»

mar 07 giugno 2022

PORTOCANNONE. Pensiero di fine Carrese dall'assessore alla Cultura Valentina Flocco, a Portocannone.

«E con la Corsa di lunedì 6 giugno si è chiuso il trittico delle Carresi Molisane. Ieri sera si è celebrata la Tradizione, e lo si è fatto coralmente: ci ha emozionato sentire di essere un unicum, carristicamente parlando, con San Martino in Pensilis e Ururi. Siamo certi che così, nella chiara coscienza che fare Corsa è fare Cultura, le nostre manifestazioni siano più al sicuro, nella direzione di una sempre maggiore condivisione di mezzi e risultati e della valorizzazione di esse in quanto Patrimonio immateriale delle nostre Genti. È stato davvero commovente registrare la grande partecipazione popolare, l’entusiasmo dei rappresentanti della politica molisana intervenuti tra noi con semplicità e simpatia.

Approfitto per ringraziarli, ancora una volta, a nome di tutta l’amministrazione. Vi aspettiamo anche oggi: inaugureremo, in serata, la Mostra Fotografica “La Festa di Maggio a Portocannone, spunti di memoria dall’Archivio Fotografico di Francesco Ciccarelli”. Complimenti al carro vincitore e agli altri due carri per averci fatto vivere questa bella festa».