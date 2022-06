Dopo due anni riapre lo "Sportello di ascolto e tutela" di Cittadinanzattiva

CAMPOBASSO. Attivo da oggi, martedì 7 giugno, lo Sportello di Ascolto e tutela di Cittadinanzattiva, che dopo due anni di assenza causata dalla pandemia, torna in presenza presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Cittadinanzattiva è sempre vicina ai bisogni dei cittadini, fondata nel 1978 opera nell’ambito della tutela per i cittadini che hanno subito disservizi negli ambiti della sanità, dei servizi pubblici e della giustizia e si pone come interlocutore di fiducia. Proprio attraverso lo Sportello di Ascolto e Tutela, ubicato di fronte il Cup, offre un servizio di informazione, orientamento e tutela per rispondere direttamente alle istanze dei cittadini, il cui obiettivo è la tutela dei diritti attraverso la partecipazione dei cittadini.

«Sarà possibile contattarci anche attraverso l’account tdm@cittadinanzattivamolise.it al numero 392.1082193 o nelle nostre pagine social https://cittadinanzattivamolise.it/ e nella nostra pagina Facebook».