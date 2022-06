"Taser" alle Forze di Polizia, e ai Vigili urbani molisani?

MOLISE. Il 'taser' per le Forze di Polizia. E per i Vigili urbani molisani? Le alternative predisposte in altre Regioni.

Da lunedì 6 giugno sono 139 le città italiane in cui la 'pistola" a impulsi elettrici è operativa.

Si è compreso che, per affrontare l’evoluzione delle minacce alla sicurezza pubblica, è necessario aggiornare gli strumenti messi in campo; ed il 'taser' risponde all’esigenza di offrire alle forze di Polizia uno strumento a tutela dell’incolumità degli operatori. Insomma lo Stato ha lavorato nella consapevolezza che la sicurezza sia un bene da tutelare ed un servizio da offrire. Attraverso di essa passa il rilancio del turismo, la ripresa economica e la capacità di attrarre investimenti. Chi non mostra di volere utilizzare la medesima linea, sono i Sindaci dei Comuni, manco che i loro Vigili non potessero subire i medesimi attacchi nell'àmbito delle abituali operazioni di servizio.

Potremmo citare, a tale proposito, il caso abbastanza normale delle ordinanze dell'Autorità sanitaria locale per l'accompagnamento di pazienti afflitti da disagio mentale ed all'attuale situazione ben nota della frequenza di branchi di cinghiali che oramai affligge persino i centri maggiori di Termoli, di Campobasso e di Isernia. Le Forze dell'ordine statali sono state giustamente dotate di 'taser', una pistola che è uno storditore elettrico. Un dispositivo di tale genere, attese le sue caratteristiche tecniche, è classificato come arma non-letale. Usa l'elettricità per inibire i movimenti del soggetto, facendone contrarre i muscoli. Il prezzo non è invitante per le casse dei Comuni (500 euro, i modelli più sofisticati; 250-300 quelli abbordabili). Ma esistono anche paralizzatori che si segnalano per facilità d'uso, ergonomia ed efficienza. Forniscono una scarica elettrica con una intensità di pochi milliampere. Realizzati in plastica Abs ed in lega metallica, incorporano una tecnologia all'avanguardia che garantisce efficienza. Dotato di una lampada a Led abbagliante ed illuminante, misura 10,5 cm di lunghezza per 5,2 di larghezza e 2,2 di altezza; il peso, 200 g. Ha una batteria integrata, ricaricabile utilizzando il cavo fornito con il prodotto. In Italia (ma di certo non in Molise) operano anche Sindaci che si preoccupano del proprio personale in uniforme.

Nella 20^ i 'berretti bianchi' costituiscono una categoria lavorativa sconosciuta persino per la Regione che pure, istituzionalmente, 'deve' occuparsi della materia 'polizia locale'. Il Comune di Genova è all'avanguardia: oltre alla pistola d'ordinanza, fornisce al proprio personale le manette, lo 'spray' al peperoncino ed il lazo. Ultimamente, unici in Europa, i vigili della Lanterna sono stati i primi ad essere forniti del 'bola wrap', un dispositivo che somiglia al 'taser', senza colpire l'assalitore con una scarica. Questo apparecchio mira a legarlo quasi fosse un bovino della Pampa. In effetti il nome richiama le 'bolas' dei 'gauchos' argentini per catturare bovini in fuga. Nei primi mesi in quel Corpo si sono preoccupati dapprima del 'training'; dopodiché il 'bola wrap' è stato utilizzato proprio per i trattamenti sanitari obbligatori. E così Genova è entrata nella classifica dei Paesi che utilizzano questo moderno 'lazo' nella gestione dell'ordine pubblico.

Naturalmente nel caso dei Tso il vigile rischia di più; e non si capisce perché debba essere mandato allo sbaraglio proprio da un Sindaco che ha affidato l'esecuzione di un'ordinanza di ricovero coatto. A prevedere l’introduzione del 'taser' è stato il d. l. n. 119/2014, convertito nella legge n. 146. Nel 2015 è stato approvato un d. m. per l’avvio dell’utilizzo. Il protocollo prevede passaggi obbligatori. Nel caso del 'bola wrap' per i Vigili urbani, è necessario prevedere un pericolo, dire al cittadino di essere armato di un aggeggio, esponendolo, avvertirlo dell'utilizzo. Per il resto, l’art. 53 C.p. stabilisce che «non è punibile il p.u. che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità». L’uso del 'bola wrap' può avvenire rispettando la proporzione rispetto al pericolo; l’uso dell’arma dev'essere necessario ed adeguato. Il Vigile che ne abusasse (o lo impiegasse in situazioni in cui non sussiste uno stato di pericolo imminente), può essere incriminato. Il 'bola wrap', in effetti, è limitativo della libertà personale e di movimento garantite dalla Costituzione, atteso che l’effetto è proprio quello di immobilizzare il bersaglio.

Claudio de Luca