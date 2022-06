Bruno D'Onofrio, figlio dell'ex vigile Antonio: “Grazie a chi ha onorato mio padre”

TERMOLI. A margine del rito funebre, celebrato questo pomeriggio nella chiesa di San Timoteo dal parroco don Benito Giorgetta, Bruno, il figlio del Maresciallo in pensione Antonio D’Onofrio morto ieri all’età di 88 anni, anche a nome del fratello Pinuccio di mamma Chiara e sua moglie e figlioli per mezzo del nostro giornale, vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro che in questo triste momento sono stati accanto alla sua famiglia: ”In primis voglio ringraziare il corpo di Polizia Municipale di Termoli dove papà ha prestato servizio per 35 anni e dove ha lavorato non con colleghi di lavoro ma amici e quasi fratelli. Oggi in chiesa mi sono commosso per aver rivisto i suoi tanti colleghi oggi tutti in pensione come il Comandante Della Porte che pur non avendo uno stato di salute ottimale, ha trovato doverosamente il modo per venire da San Giacomo a dare l’ultimo saluto a papà, grazie ai comandanti Sorella e Alfeo De Sanctis con lui c’era qualcosa di più, ma anche con gli agenti ma soprattutto amici, Antonio , Roberto, Giuseppe, Orazio, Paolo.

Il feeling era costante visto che con lui hanno trascorso un percorso di vita lavorativa molto intenso e posso dire sereno non con le tensioni sociali di oggi. Un grazie anche ai più giovani che non hanno conosciuto sul lavoro Papà , davvero avervi visti in questa triste ricorrenza mi ha ricordato quando papà in divisa impeccabile e con quel sorriso caratteristico, ci mostrava noi suoi figli ai suoi colleghi con immenso orgoglio. Ringrazio i tanti amici di papà quelli con cui giocava sempre a Tennis ,a sua seconda passione dopo la famiglia e la divisa. Un grazie ai tanti cittadini che purtroppo non conosco tutti ma che magari conoscevano il Maresciallo D’Onofrio, che ci hanno inondato di messaggi di cordoglio a mezzo social con parole che ci hanno davvero commosso, vi vorrei abbracciare uno ad uno virtualmente è come lo stessi facendo ora. Ora papà incontrerà anche chi prima di lui l’hanno preceduto in cielo come i suoi superiori agli inizi della sua vita da vigile, l’impeccabile Alfeo De Sanctis (il nonno paterno dell’Alfeo precedente ndr) , l’impeccabile comandante Manfredo Di Giulio, il Maresciallo Capone e l’amico Salvatore Checchia, di cui pochi giorni fa ne abbiamo ricordato l’anniversario di morte ed altri ancora. Grazie grazie di cuore a Tutti , Bruno D’Onofrio e famiglia”.